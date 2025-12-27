Il vitellino nato in una stalla di Ozzola si chiama Giunto

Il suo arrivo aveva fatto rappresentato un piccolo imprevisto nella riunione della giunta comunale di Corte Brugnatella. L'assessora Silvia Lupi aveva ritardato il suoi arrivo all'appuntamento istituzionale per correre alla sua stalla a Ozzola. Che ora ha un nome."Giunto" è il nome scelto, attraverso un concorso on line, per il vitellino di razza Romagnola divenuto ormai una piccola star della Valtrebbia.

Dopo il lieto evento, l'assessora aveva lanciato un sondaggio per dare un degno nome al nuovo arrivato. Alla selezione hanno partecipato in tanti: sono state ben 69 le proposte arrivate, segno di un coinvolgimento che ha superato i confini della valle. Pazientemente trascritte su fogli di carta, le proposte sono poi diventate altrettanti bigliettini tra i quali, la vigilia di Natale, è avvenuta l’estrazione, nello stile della tradizionale lotteria di Capodanno, trasformando l’attesa in un piccolo rito collettivo.

Anche il sorteggio è avvenuto via social, con la pubblicazione del video dell’estrazione del biglietto "vincente" dall’urna, salutato da tutti con un caloroso "benvenuto Giunto". Così una nascita nella stalla , un ritardo a una riunione e un’idea semplice diffusa sui social hanno dato vita a una bella storia natalizia di montagna, capace di unire istituzioni e comunità attorno a un sorriso.