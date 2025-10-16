Impenna con la moto davanti alla polizia, ed era pure senza patente
Acrobatica "impresa" di un 45enne in via Emilia Pavese, pizzicato da una volante. All'uomo era già stata precedentemente sequestrata la patente
Ermanno Mariani
|2 ore fa
Con un’acrobatica impennata, viaggiava in via Emilia Pavese su una sola ruota e con la patente sospesa, fino a quando, per sua sfortuna, ha incrociato in velocità una volante della polizia il cui equipaggio alla vista della pericolosa esibizione, ha effettuato una manovra ad U e ha raggiunto rapidamente “l’acrobata”. È accaduto l’altro giorno in via Emilia Pavese. Protagonista dell’episodio un piacentino di 45 anni, a cui era già stata precedentemente sequestrata la patente. L’uomo è stato quindi sanzionato per guida senza patente e per guida pericolosa, con una multa complessiva di circa mille euro. Oltre alla multa, è stato sequestrato anche lo scooter su cui stava viaggiando.