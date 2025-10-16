Impenna con la moto davanti alla polizia, ed era pure senza patente

Con un’acrobatica impennata, viaggiava in via Emilia Pavese su una sola ruota e con la patente sospesa, fino a quando, per sua sfortuna, ha incrociato in velocità una volante della polizia il cui equipaggio alla vista della pericolosa esibizione, ha effettuato una manovra ad U e ha raggiunto rapidamente “l’acrobata”. È accaduto l’altro giorno in via Emilia Pavese. Protagonista dell’episodio un piacentino di 45 anni, a cui era già stata precedentemente sequestrata la patente. L’uomo è stato quindi sanzionato per guida senza patente e per guida pericolosa, con una multa complessiva di circa mille euro. Oltre alla multa, è stato sequestrato anche lo scooter su cui stava viaggiando.