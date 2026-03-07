Impiantistica non in regola, due locali chiusi in centro

Difformità negli impianti di sicurezza e altre irregolarità emerse nel corso dei controlli. Negli ultimi giorni il Comune ha disposto la chiusura temporanea di due locali pubblici del centro storico, che potranno riaprire soltanto dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalla normativa. Si tratta di esercizi di tipologia diversa, ma accomunati da criticità rilevate durante verifiche mirate svolte dalle autorità competenti. Un’attività di controllo che, secondo quanto si apprende, nelle ultime settimane è stata ulteriormente intensificata.

Dopo la tragedia di Crans Montana, infatti, il livello di attenzione sul tema della sicurezza nei locali aperti al pubblico si è alzato sensibilmente. Da oltre due mesi gli organismi deputati ai controlli stanno portando avanti una serie di verifiche congiunte, con particolare attenzione agli impianti, alle vie di fuga e al rispetto delle prescrizioni previste per i luoghi con presenza di pubblico.