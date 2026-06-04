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Imprenditore piacentino muore in carcere in Mozambico

L'uomo, arrestato il 21 aprile scorso con l'accusa di riciclaggio di denaro, traffico di droga e detenzione illegale di armi, avrebbe intrapreso lo sciopero della fame

Redazione Online
|4 ore fa
Un fermo immagine dell'arresto di Umberto Sartori - © MBC TV MOZAMBIQUE
Un fermo immagine dell'arresto di Umberto Sartori - © MBC TV MOZAMBIQUE
1 MIN DI LETTURA
Un imprenditore piacentino, Umberto Sartori, originario di Ponte dell'Olio, è morto in un carcere del Mozambico. L'uomo era stato arrestato il 21 aprile scorso con l'accusa di riciclaggio di denaro, traffico di droga e detenzione illegale di armi. Residente nel paese da vari anni, era titolare di un resort di Maputo. La morte, secondo quanto riporta l'agenzia Agi, risalirebbe al 15 maggio scorso e l'uomo avrebbe intrapreso lo sciopero della fame.

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