Imprenditore piacentino muore in carcere in Mozambico

Un imprenditore piacentino, Umberto Sartori, originario di Ponte dell'Olio, è morto in un carcere del Mozambico. L'uomo era stato arrestato il 21 aprile scorso con l'accusa di riciclaggio di denaro, traffico di droga e detenzione illegale di armi. Residente nel paese da vari anni, era titolare di un resort di Maputo. La morte, secondo quanto riporta l'agenzia Agi, risalirebbe al 15 maggio scorso e l'uomo avrebbe intrapreso lo sciopero della fame.