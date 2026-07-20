Sala operatoria, 24 ambulatori e chirurgie: parte polo sanitario privato con 40 medici
Aperto alla Veggioletta il centro creato da Mario e Vittorio Sanna: con 2.500 mq su tre piani si candida come il più grande della città
Gustavo Roccella
|4 ore fa
L’inaugurazione sarà in ottobre, ma i battenti li ha già aperti da una settimana il nuovo poliambulatorio alla Veggioletta. E’ all’angolo tra via Guicciardini e via Vittime Rio Boffalora, in un fabbricato di 2.500 metri quadrati distribuiti su tre piani, appositamente ristrutturato dopo essere stato sede di una torrefazione (La Messicana). Si chiama poliambulatorio Guicciardini, opererà in regime esclusivamente privato, e ha l’ambizione di diventare «il più grande della città», dice assertivo Vittorio Sanna che ne è l’amministratore delegato.
L’entrata in esercizio della struttura avviene gradualmente. La prima attività a partire è stata odontoiatria. A regime saranno più di trenta, svolte in 24 ambulatori con un team tra i 40 e i 50 medici più il personale infermieristico, socio-sanitario e amministrativo, spiega Sanna.
L’autorizzazione al centro Guicciardini è arrivata a fine giugno dalla commissione di esperti dell’Azienda Usl che ha dato parere favorevole, fatto proprio dal Comune con specifico provvedimento dell’1 luglio.
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