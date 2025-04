In Alta Val Trebbia festa per la nascita di Filippo, fiocco azzurro dopo 70 anni a Truzzi

Fiocco azzurro a Ottone e nella piccola Truzzi, dove l’ultima nata era la nonna di 70 anni. Ore 5.55, 7 aprile, tre chili di peso. Filippo viene al mondo all’ospedale San Martino di Genova e i suoi genitori promettono di donargli tutto il loro amore.

La sua mamma si chiama Giulia Marena, c’è sempre per tutti, fa la catechista nella chiesa di San Marziano a Ottone, ha fatto per anni l’educatrice tra i piccoli rimasti nel paese, quelli che ogni anno, da decenni, sono sempre meno; è stata presidente della Croce rossa nei momenti più difficili, quando bisognava credere nel gruppo, nell’esserci. Lei era la persona giusta, anche se era poco più di una bambina. Fabio Tornari è il papà di Filippo: lavora a Milano, che è lontano 140 chilometri di curve e semafori dall’Alta Val Trebbia. Fa l’ingegnere, però su dove vivere non ha dubbi. A Ottone. È lì che si è innamorato di Giulia otto anni fa, ed è lì che tre anni fa si sono giurati amore eterno davanti a don Aldo Maggi e a tutto il paese in festa. I paesi: perché un pezzo di cuore di Fabio, che in passato entrò anche nel consiglio comunale dove alle pareti ci sono le poesie di Caproni, è nella piccola Truzzi, lì vicino. La sua mamma, Carla, fu l’ultima nata in paese: poi, per settant’anni, nessuno. Fino a Filippo, che porta entrambi i cognomi, quello di mamma e di papà. «Filippo è stato tanto desiderato e ora finalmente torniamo a casa dall’ospedale in tre», dice Giulia. «Speriamo di poter vivere la nostra vita a Ottone, compatibilmente con quelli che saranno i servizi necessari. Vediamo come sarà il futuro. Di certo siamo pronti a viverlo insieme, perché il nostro attaccamento a questa terra è profondo, arriva dal cuore».