In anticipo sul termine, mamma partorisce tra le mura domestiche

Nonostante la grande tempestività dei soccorritori, la voglia di venire al mondo di un nuovo agazzanese ha "bruciato" l'arrivo dell'ambulanza: una giovane donna residente nel paese della Vallureta oggi, lunedì 21 luglio, ha dato alla luce il suo secondo figlio tra le mura domestiche nonostante il termine non fosse ancora stato raggiunto. Tutto è proceduto per il meglio e gli operatori della del 118 giunti sul posto a bordo di un'auto medica hanno prestato le prime cure, successivamente mamma e neonato sono stati condotti al Guglielmo da Saliceto per accertamenti, ma entrambi godono di buona salute.