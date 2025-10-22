In arresto cardiaco mentre giocava a calcetto, salvato dagli amici

Era in campo durante il tradizionale calcetto del mercoledì con gli amici di una vita quando, dopo un malore, si è accasciato a terra privo di conoscenza.

È accaduto verso le 15.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 22 ottobre, nel rettangolo di gioco della Società canottieri Vittorino da Feltre. Si tratta di un 76enne piacentino andato in arresto cardiaco e salvato grazie al provvidenziale intervento di compagni e avversari e degli operai della Vittorino. Un amico, di professione medico, ha praticato immediatamente il massaggio cardiaco mentre i dipendenti della società arrivavano con il defibrillatore.

Alla prima scarica del Dae l'uomo ha riaperto gli occhi e ripreso conoscenza. Nell'arco di pochi minuti sono arrivati anche i sanitari del 118 con automedica e un equipaggio della Croce rossa di Piacenza che hanno definito "fondamentale" l'intervento di amici e dipendenti della Vittorino. L'uomo è stato portato all'ospedale Guglielmo da Saliceto per accertamenti.