In Cittadella prima gettata di calcestruzzo sul perimetro

Con l’occhio attento di sempre, il cantiere di Piazza Cittadella è monitorato giorno per giorno. Ed ecco l’ultima novità che - impermeabile al dibattito politico - getta le basi del parcheggio sotterraneo. Ieri pomeriggio è stata vista in opera la betoniera che ha permesso di effettuare la prima gettata di calcestruzzo lungo il perimetro degli scavi, precisamente è in opera sul lato che guarda Palazzo Farnese dove sono stati approntati nei giorni scorsi le sagome di legno come si nota nella foto. E gli esperti del settore scuseranno se il termine non è del tutto appropriato. Il titolare della ditta che è al lavoro sul cantiere per conto di Piacenza Parcheggi, Pierangelo Bellini (Edilstrade Building), nei giorni scorsi aveva dichiarato che non c’era stato alcuno stop all’avanzamento del cantiere da parte del committente. E anzi, la posizione di ultimatum assunta dal Comune di Piacenza era stata giudicata come “un fulmine a ciel sereno”.