In fiamme pulmino della Lugagnanese: il video

In fiamme il pulmino dell'Unione sportiva Lugagnanese. Il mezzo è andato completamente distrutto, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio avvenuto nella serata di ieri, giovedì 21 maggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola con diverse squadre per domare il fuoco ed evitare che si propagasse nella vicina struttura. Non ancora chiare le cause che hanno portato all'innescarsi del rogo. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola.