In gita dalla sindaca, «la cittadinanza attiva si coltiva sin da piccoli»

Il municipio di Piacenza ha accolto i bambini della scuola dell’infanzia San Vincenzo de’ Paoli.

In dono un coloratissimo ritratto e la spontaneità di un incontro con i bambini: si potrebbe sintetizzare così, la visita alla sindaca Tarasconi degli alunni «leprotti» – i più grandi, che l’anno prossimo inizieranno la primaria – della scuola dell’infanzia San Vincenzo de’ Paoli, adiacente alla parrocchia di San Lazzaro.

Raggiunto il Municipio in autobus e accolti in aula consiliare, hanno alternato domande personali – cibi, colori, attività preferite – a un invito a pranzare in mensa con loro, sino alle curiosità sulle attività del Comune e sugli impegni che il ruolo di primo cittadino comporta. «Raccontare un po’ di sé ai più piccoli – sottolinea Katia Tarasconi – è sempre una boccata d’ossigeno per la simpatia e la dolcezza con cui ci si confronta, ma credo sia anche un’occasione importante per trasmettere, già alla loro età, il messaggio che la pubblica amministrazione è la casa di tutti e che, quando si vive in una comunità, ciascuno di noi è chiamato a sentirsene parte integrante e prendersene cura con amore».

Ad accompagnare i bambini, le insegnanti Samanta Inconis e Camilla Perdoni, l’assistente ausiliaria Luciana Riva e la coordinatrice Chiara Dieci, che rimarca come «questo sia ormai un appuntamento annuale, a cui teniamo molto, perché la cittadinanza attiva e consapevole è un valore che si coltiva fin da piccoli».