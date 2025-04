In gravidanza o mamme di figli piccoli: la petizione per avere parcheggi “rosa"

A Piacenza è stata lanciata una petizione online per chiedere l’introduzione dei parcheggi rosa, spazi riservati alla sosta delle donne in gravidanza e dei genitori con figli entro i due anni. A promuovere l’iniziativa sulla piattaforma Change.org è stata “Piacenza Bambini”, rete social fondata da Maria Beatrice Aramu, originaria della Sardegna e mamma di una bimba di un anno.

La proposta è chiara: prevedere una quota di stalli in prossimità di uffici pubblici, ospedali, consultori, studi medici, farmacie e centro storico. Attualmente in città non esistono parcheggi rosa su suolo pubblico, se non in alcuni centri commerciali. Il pass – gratuito – verrebbe rilasciato su richiesta e sarebbe valido solo nel territorio comunale. La petizione ha già raccolto circa 400 firme. LA Cagliari i parcheggi rosa ci sono e funzionano – afferma Aramu –. Vogliamo uno strumento concreto per agevolare la mobilità delle famiglie nei momenti delicati”.

Dal Comune arriva un’apertura al dialogo. “A onor del vero, una proposta che nel tempo è stata avanzata a più riprese, con sfumature diverse – commenta il vicesindaco Matteo Bongiorni –. E al di là della petizione, siamo ovviamente disponibili a incontrare le promotrici”. Due, per l’amministrazione, gli aspetti da valutare: “Il primo riguarda l’attenzione verso le mamme, il secondo è una questione più gestionale in termini di mobilità. Anche in vista del Put e del nuovo piano della sosta, questo è il momento opportuno per una valutazione”. A livello nazionale, i parcheggi rosa sono stati ufficialmente riconosciuti nel 2021 dal codice della strada: spetta ai Comuni decidere se e come attivarli.