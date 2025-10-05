In mensa alle 11,30: parte l'esperimento all'asilo

Saranno i bambini della scuola d’infanzia Carella (Ottavo Circolo) in via Labò, a Piacenza - un centinaio per quattro sezioni - a fare da apripista alla sperimentazione richiesta dall’istituto al Comune, in collaborazione con la ditta che svolge il servizio di mensa. Da lunedì 6 ottobre, infatti, i circa 100 bambini delle quattro sezioni d’infanzia (una in più rispetto all’anno concluso a giugno) verranno portati a mangiare alle 11.30 e non più a mezzogiorno.

Il preside (reggente) dell’Ottavo Circolo Antonino Funari mette le mani avanti: «Monitoreremo l’andamento del servizio e il grado di soddisfazione nell’arco delle prossime settimane», ha detto il dirigente alla vigilia del debutto di domani, lasciando intendere che se la novità - di cui le famiglie hanno ricevuto avviso negli ultimi giorni - non dovesse riscuotere il gradimento sperato sarebbe tuttavia possibile un dietrofront. La novità è stata richiesta dall'istituto per ragioni di opportunità organizzativa (e non solo).