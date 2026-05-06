In provincia prosegue il calo di imprese straniere

Il primo trimestre 2026 ha confermato il calo già registrato alla fine dello scorso anno per il numero delle imprese piacentine guidate da stranieri. La flessione, in termini percentuali (6,6%), appare identica a quella segnata alla fine del dicembre scorso.

In altri termini, a Piacenza vi sono, oggi, 266 imprese a guida straniera in meno rispetto a un anno fa e il dato appare in netta controtendenza rispetto alle province di Parma e Reggio Emilia, dove si sono registrati aumenti, rispettivamente, del 4,0% e del 3,6%.

Il dato piacentino appare in linea con la tendenza alla flessione che si registra a livello nazionale, dove il calo, però, appare molto meno consistente, poiché si è fermato allo 0,5%. Nonostante la flessione, comunque, il peso delle 3.765 imprese attive guidate da stranieri sul sistema imprenditoriale locale resta rilevante, con un’incidenza del 15,3% che supera sia la media regionale sia quella nazionale, collocate rispettivamente al 14,6% e all'11,9%.

Le analisi dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell'Emilia, basate su dati Infocamere, evidenziano una forte specializzazione settoriale delle imprese guidate da stranieri.

Il comparto delle costruzioni guida la classifica con 1.472 unità e una quota del 39,1% sul totale. Seguono il commercio, che conta 668 realtà e un'incidenza del 17,7%, e i servizi alle imprese con 529 attività pari al 14,1%. Altri settori di rilievo includono l'alloggio e la ristorazione con 388 aziende e un peso del 10,3%, i servizi alla persona con 327 unità e l'8,7%, la manifattura con 272 realtà e il 7,2% e infine l'agricoltura, che conta 101 imprese pari al 2,7%. L'esame della natura giuridica permette di definire meglio l'assetto di queste realtà. Si osserva una netta predominanza delle ditte individuali, che con 2.921 unità rappresentano il 77,6% del panorama complessivo, pur avendo subito una contrazione del 10,3% rispetto al primo trimestre 2025. In controtendenza appaiono invece le forme societarie più strutturate: le società di capitale crescono dell'11,0% raggiungendo le 636 unità, mentre le società di persone aumentano del 2,8% arrivando a quota 184.

Per quanto concerne la provenienza dei titolari d’imprese individuali, l'Albania si conferma il primo paese d'origine con 579 imprenditori, pari al 19,8% del totale. Seguono il Marocco con 300 titolari e il 10,3%, la Romania con 257 e l'8,8%, la Macedonia con 224 e il 7,7% e la Cina con 206 e il 7,1%. A livello geografico, la distribuzione nel territorio piacentino vede il capoluogo al vertice sia per volumi sia per densità, con 1.910 imprese attive e un'incidenza del 20,9% sul totale delle imprese attive nel comune.

Tra i comuni della provincia si distinguono per un'elevata presenza straniera Rottofreno, dove 138 aziende a guida straniera incidono per il 20,7% sul totale, Castel San Giovanni con 215 realtà e il 20,6%, Pontenure con 99 unità e il 19,6% e Borgonovo Val Tidone, che conta 104 imprese guidate da stranieri e un'incidenza del 18,9% sul totale delle imprese attive.