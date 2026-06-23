In questura aria condizionata rotta, «È insostenibile»

Si rompe l’aria condizionata in questura e «le condizioni negli uffici di viale Malta sono insostenibili». Lo denuncia il Siap con il segretario Sandro Chiaravalloti in una nota in cui si congratula con lo spirito di servizio dei lavoratori. «La questura piacentina è stata costruita con ampie vetrate e infissi “blindati” e quindi pesanti, che non possono aprirsi per lunghi periodi e non tutti si aprono, e la stessa struttura è una sorta di prefabbricato, è necessario che l’impianto di condizionamento sia efficiente, altrimenti diventa quasi impossibile stare dentro sia d’inverno che in estate. Pertanto, mi sono recato di persona in questura per valutare le condizioni lavorative, che erano davvero insostenibili per i lavoratori e per chi era in attesa agli sportelli. Concludo, ringraziando i colleghi che, nonostante le condizioni lavorative fossero davvero insostenibili, hanno continuato a lavorare incessantemente al fine di agevolare chi era dentro la questura e chi era in fila. Complimenti ai colleghi dunque, sempre al servizio degli altri, in qualsiasi condizione».

Nel frattempo prosegue l'emergenza caldo e con essa l'allerta meteo di colore giallo diramata dalla Protezione civile dell'Emilia-Romagna. Anche per la giornata di mercoledì 24 giugno persistono temperature massime elevate sulle pianure emiliane centro occidentali, con valori prossimi ai 37 gradi. Segnalate inoltre condizioni di disagio bioclimatico diffuse in pianura.