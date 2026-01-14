In ricordo di Andrea Cavanna nuove cullette per Pediatria

Da oggi i bimbi di Pediatria e neonatologia e del Pronto Soccorso pediatrico di Piacenza potranno utilizzare cinque nuovi nidi di contenimento, resi possibili dalla generosità dell’associazione “Quelli di Pode” di Podenzano. A ricevere le cullette sono state le coordinatrici infermieristiche Eliana Tripolini e Carlotta Granata.

“L’associazione – hanno spiegato Antonio Bardugoni e Silvia Veneziani – è nata in memoria di Andrea Cavanna, tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale. Da allora organizziamo ogni anno un torneo di calcio, il cui ricavato viene interamente devoluto a iniziative benefiche sul territorio. Nel corso degli anni, i fondi raccolti, hanno sostenuto diverse realtà locali e hanno permesso, tra l’altro, l’acquisto di un defibrillatore per il Comune di Podenzano. Quest’anno abbiamo deciso di destinare parte della raccolta a Pediatria e neonatologia e al Pronto Soccorso pediatrico. Con circa 1.200 euro abbiamo acquistato questi nidi, pensati per diventare piccoli ambienti sicuri e protetti per i lattanti”.

“Nel nostro reparto – hanno sottolineato le coordinatrici Granata e Tripolini – che accoglie bambini da 0 a 18 anni, questi nidi ci consentono di contenere i lattanti in sicurezza, garantendo protezione e facilitando una cura più personalizzata. Sono dotati di sponde alte e materassini riscaldabili, completamente lavabili e facilmente asciugabili, e possono essere utilizzati sia su lettini tradizionali sia su termoculle, offrendo comfort e sicurezza ai piccoli pazienti. Inoltre, risultano particolarmente utili quando è necessario applicare dispositivi come ventilazione ad alto flusso o linee infusive, migliorando la sicurezza sia per i bambini sia per il personale sanitario”.

Ancora una volta, questa iniziativa conferma lo stretto legame tra il territorio e l’azienda Usl di Piacenza, evidenziando il ruolo fondamentale delle associazioni locali nel sostenere la comunità e trasformare l’impegno civile in strumenti concreti per migliorare la cura e il benessere dei bambini.