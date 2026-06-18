In ricordo di Andrea sport e sorrisi alle Mini Olimpiadi

Sport, sorrisi e divertimento nel ricordo del piccolo Andrea Risoli all’interno dell’area verde del Borgo di Sariano.

Una giornata di festa e condivisione organizzata dalle Pink Mums, realtà che riunisce le mamme di Gropparello in iniziative promosse a favore delle nuove generazioni. L’evento ha riscosso un grande successo, coinvolgendo oltre quaranta bambini che hanno partecipato con entusiasmo alle numerose attività proposte.

Fin dal mattino, i piccoli atleti si sono cimentati in giochi e sfide all’insegna del divertimento e dello spirito di squadra: dalla corsa con i sacchi al tiro alla fune, passando per le staffette e altre prove pensate per far divertire tutti in un clima sereno e coinvolgente. Tra risate, incoraggiamenti e tanta energia, i bambini hanno trascorso ore di allegria condividendo valori importanti come amicizia, collaborazione e rispetto. Delle vere e proprie mini olimpiadi organizzate in collaborazione con il Borgo di Sariano, la Pro loco giovani e la Polisportiva Gropparello. «Un ringraziamento speciale va a Donatella, mamma di Andrea – afferma Elisa Struzzi, in rappresentanza delle Pink Mums –per la vicinanza e il prezioso sostegno dimostrato nella realizzazione dell’iniziativa. Grazie di cuore anche agli operatori della Pubblica Assistenza Val Vezzeno per la presenza e il supporto garantiti durante tutta la manifestazione».

Le Mini Olimpiadi si sono confermate non solo un’occasione di svago e aggregazione, ma anche un modo significativo per ricordare Andrea Risoli attraverso ciò che più conta: la gioia dei bambini, la condivisione e il valore dello stare insieme. Il prossimo appuntamento promosso dalle Pink Mums è la Notte Oro di Gropparello che si terrà sabato 20 giugno nel piazzale di via IV nomembre. La serata prevede una cena a base di paella con menù bimbo, intrattenimento con Giuseppe Villa e, a seguire, il DJ set di Tamisha. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere le attività dedicate ai bambini del territorio.