In ricordo di Andrea sport e sorrisi alle Mini Olimpiadi
L'evento delle Pink Mums colora l'area verde di Sariano con l'entusiasmo di oltre 40 bambini. Prossima iniziativa la Notte Oro sabato nel piazzale di via IV novembre a Gropparello
Marco Vincenti
|1 ora fa
I partecipanti delle Mini Olimpiadi di Gropparello
Sport, sorrisi e divertimento nel ricordo del piccolo Andrea Risoli all’interno dell’area verde del Borgo di Sariano.
Una giornata di festa e condivisione organizzata dalle Pink Mums, realtà che riunisce le mamme di Gropparello in iniziative promosse a favore delle nuove generazioni. L’evento ha riscosso un grande successo, coinvolgendo oltre quaranta bambini che hanno partecipato con entusiasmo alle numerose attività proposte.
Fin dal mattino, i piccoli atleti si sono cimentati in giochi e sfide all’insegna del divertimento e dello spirito di squadra: dalla corsa con i sacchi al tiro alla fune, passando per le staffette e altre prove pensate per far divertire tutti in un clima sereno e coinvolgente. Tra risate, incoraggiamenti e tanta energia, i bambini hanno trascorso ore di allegria condividendo valori importanti come amicizia, collaborazione e rispetto. Delle vere e proprie mini olimpiadi organizzate in collaborazione con il Borgo di Sariano, la Pro loco giovani e la Polisportiva Gropparello. «Un ringraziamento speciale va a Donatella, mamma di Andrea – afferma Elisa Struzzi, in rappresentanza delle Pink Mums –per la vicinanza e il prezioso sostegno dimostrato nella realizzazione dell’iniziativa. Grazie di cuore anche agli operatori della Pubblica Assistenza Val Vezzeno per la presenza e il supporto garantiti durante tutta la manifestazione».
Le Mini Olimpiadi si sono confermate non solo un’occasione di svago e aggregazione, ma anche un modo significativo per ricordare Andrea Risoli attraverso ciò che più conta: la gioia dei bambini, la condivisione e il valore dello stare insieme. Il prossimo appuntamento promosso dalle Pink Mums è la Notte Oro di Gropparello che si terrà sabato 20 giugno nel piazzale di via IV nomembre. La serata prevede una cena a base di paella con menù bimbo, intrattenimento con Giuseppe Villa e, a seguire, il DJ set di Tamisha. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere le attività dedicate ai bambini del territorio.