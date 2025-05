Incappucciati in casa di notte mentre i proprietari dormono

Tre incappucciati in casa mentre i proprietari erano a letto, a notte fonda. E' uno degli episodi, il più grave, che nei giorni scorsi ha avuto la zona di Saliceto quale centro di azione di una banda di ladri che, in alcuni casi, non è riuscita a portare a termine i colpi. Nel caso della famiglia di Saliceto, i rumori hanno svegliato la famiglia: una volta scoperti, i malviventi sono scappati, facendo perdere le loro tracce. Leggi tutti i casi qui