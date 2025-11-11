Incendio in azienda agricola, fiamme dal macchinario del trinciato

Vigili del fuoco in azione, nella serata di martedì 11 novembre, all’azienda agricola “Cascina Bosco Gerolo” in località Roveleto Landi. L’intervento è scattato poco dopo le ore 19 quando sarebbero partite le prime fiamme da un macchinario per la movimentazione del trinciato. Sul posto si sono recate una squadra da Piacenza e una da Castelsangiovanni con due autobotti. A preoccupare i vigili del fuoco anche il fatto che il macchinario fosse alimentato a gas metano. Ancora da stabilire i motivi precisi del malfunzionamento del carro agricolo, ma fortunatamente l’allarme è rientrato. Per accelerare lo spegnimento dell’incendio, è stato riversato un mare di liquido schiumogeno.

Il lavoro delle squadre è comunque proseguito per circa tre ore, proprio per mettere in sicurezza l’area: nella stessa azienda si trovano il distributore di metano e l’impianto di produzione di biogas. A dare l’allarme i titolari e i lavoratori della azienda agricola che si trovavano ancora sul posto.