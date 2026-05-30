Incendio in casa: paura per nonno e nipotino di 6 anni

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, in via Galilei a Fiorenzuola, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento, probabilmente per un corto circuito.

Nell’abitazione si trovavano un anziano e il nipote di 6 anni. Entrambi sono stati soccorsi e sottoposti alle cure del caso, ma fortunatamente non è stato necessario il loro trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Fiorenzuola e Piacenza, un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Fiorenzuola, che hanno gestito la situazione e avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Gravi i danni: l'appartamento risulta inagibile.