"L'Arte del fare" dove «la tecnologia ha ancora bisogno dell'uomo»

«È una grande emozione vedere i miei figli portare avanti un'azienda nata oltre quarant'anni fa». Un'emozione difficile da contenere quella di Bruno Sivelli che si racconta nell'ottava tappa del viaggio de "L'Arte del Fare" tra le eccellenze artigianali piacentine. Un programma, quello realizzato da Telelibertà in collaborazione con l'associazione "Libera Artigiani", che accompagnerà i telespettatori alla scoperta del mondo della serigrafia, dalla stampa tradizionale alle nuove tecnologie. Dove? Da Serinord, a San Nicolò.

«Ci occupiamo di cartellonistica, serigrafia e stampe di ogni tipo su qualsiasi materiale». Una realtà familiare nata nel 1981 grazie proprio all’iniziativa di papà Bruno Sivelli, insieme ad alcuni amici artigiani, e portata avanti oggi dai figli Gimmi e Giuditta. Una storia fatta di passione, precisione e anche di grandi cambiamenti.

«Inizialmente era praticamente tutta serigrafia tradizionale - spiegherà Gimmi al conduttore Marco Vincenti - un lavoro prettamente manuale, fatto di telai e inchiostri. Negli ultimi anni, invece, lo sviluppo tecnologico ha portato macchine automatizzate, stampe digitali e la possibilità di realizzare anche piccole tirature, andando incontro alle esigenze dei clienti».

Ma quanto resta dell’artigianato in un processo sempre più tecnologico? «Ancora tanto – sottolinea Gimmi – perché può sembrare facile premere un pulsante, ma in realtà non è soltanto quello. Ci sono ancora tanti controlli manuali, settaggi da effettuare. E soprattutto la fantasia, il gusto e la preparazione del professionista non sono sostituibili».

Ed è proprio questo il cuore della puntata: raccontare ciò che si nasconde dietro un prodotto finito. Dall’idea iniziale al lavoro dei grafici, dalla preparazione dei file alle diverse fasi di stampa. Un viaggio all’interno di uno stabilimento nuovo, inaugurato appena un anno fa, ma con radici ben salde nella storia imprenditoriale della provincia piacentina.

E non mancherà la "dura" prova per il conduttore. Cosa dovrà affrontare? Lo scoprirete solo stasera. Appuntamento, come sempre, alle 20.30 sul canale 76 di Telelibertà e on demand su Teleliberta.tv, con l'ottava puntata de "L'Arte del fare". Piccolo spoiler: ci sarà da sporcarsi e da divertirsi tra inchiostri, colle super efficienti e tecniche tutte da svelare.