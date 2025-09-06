Incidente a Niviano, centauro portato con l'eliambulanza a Parma

Un brutto incidente, verso le 21 di sabato, a Niviano, all’altezza del ristorante Olimpia, dove un’automobile è stata tamponata da un motociclista. È stato quest’ultimo ad avere riportato la peggio. Per soccorrere l’uomo infatti, un giovane di 35 anni che abita nella nostra provincia, precisamente a Rivergaro benché di origini lombarde, è stato necessario l’arrivo dell’eliambulanza, atterrata a Suzzano. Le sue condizioni sono parse serie. È uscito dall’auto illeso, invece, il conducente dell’automobile, una Fiat. È stato necessario bloccare la statale 45 in entrambe le direzioni.