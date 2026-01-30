Incidente alla Bellaria, Statale 45 paralizzata

Una lunga coda si è formata nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 45, all'altezza della trattoria Bellaria. Stando a una prima ricostruzione, un guidatore ha accusato un malore, ha perso il controllo del furgoncino e si è schiantato contro la vetture in sosta. La vettura è rimasta bloccata perpendicolarmente alla carreggiata, bloccando la circolazione. Nessuno è rimasto seriamente ferito, ma la circolazione si è paralizzata. Sul posto i carabinieri per regolare il traffico ed effettuare i rilievi.