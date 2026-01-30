Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Incidente alla Bellaria, Statale 45 paralizzata

Un guidatore ha perso il controllo del furgoncino a causa di un malore

Redazione Online
|2 ore fa
La foto dell'incidente © Libertà/Giovanni Todeschi
La foto dell'incidente © Libertà/Giovanni Todeschi
1 MIN DI LETTURA
Una lunga coda si è formata nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 45, all'altezza della trattoria Bellaria. Stando a una prima ricostruzione, un guidatore ha accusato un malore, ha perso il controllo del furgoncino e si è schiantato contro la vetture in sosta. La vettura è rimasta bloccata perpendicolarmente alla carreggiata, bloccando la circolazione. Nessuno è rimasto seriamente ferito, ma la circolazione si è paralizzata. Sul posto i carabinieri per regolare il traffico ed effettuare i rilievi.

Gli articoli più letti della settimana