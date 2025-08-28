Incidente "all'incrocio maledetto", scooter delle Poste a terra

Scooter delle Poste italiane a terra dopo lo scontro con un'auto all'incrocio tra via Angelo Genocchi e via Gregorio X, a Piacenza. L'incidente è avvenuto verso le 10.15 di stamattina, giovedì 27 agosto.

La causa dell'incidente sarebbe riconducibile a una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi coinvolti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale di piacenza e i sanitari del 118. Fortunatamente le due persone a bordo di auto e scooter non hanno riportato gravi ferite, ma per accertamenti sono stati comunque trasportati al pronto soccorso.

Quello tra via Genocchi e via Gregorio X si può definire un incrocio "maledetto" visto l'ingente numero di scontri nelle ultime settimane.