Incidente in A1 a Piacenza sud, lunghe code verso Bologna

Code in autostrada A1, in direzione Bologna, per un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 4 agosto al km 52 all'altezza di Piacenza Sud. Un'auto è finita contro il new jersey che separa le due carreggiate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Lunghe code e rallentamenti si sono formati sulla tratta. Verso le 9.30 il traffico ha ripreso lentamente a scorrere.