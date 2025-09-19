Incidente nella notte: rifiuta l’alcoltest, patente ritirata e fermo al veicolo

Nella tarda serata di giovedì 18 settembre 2025 i carabinieri della Stazione di Pontenure sono intervenuti in Strada per Muradello a seguito di un incidente stradale tra due veicoli segnalato alle 23 alla Centrale Operativa da una cittadina. All’arrivo della pattuglia l’area è stata messa in sicurezza, mentre è stato richiesto di prestare assistenza a una persona che lamentava dolore al petto al personale sanitario del 118 accorso sul posto. Contestualmente i militari hanno eseguito i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro e hanno ripristinato le condizioni di sicurezza rimuovendo i detriti presenti sulla carreggiata.

Nel corso delle verifiche la conducente di un’autovettura di 29 anni, residente nel Piacentino, è stata invitata a sottoporsi all’accertamento con etilometro ed all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti in questi casi previsto dal Codice della Strada. Nonostante i ripetuti inviti e i tentativi messi in atto dagli operatori, la donna si è rifiutata di eseguire la prova. Il rifiuto costituisce reato e lo equipara alla guida in stato di ebbrezza.

Alla luce di quanto accertato i carabinieri hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà della giovane 29enne, al ritiro della patente di guida e all’applicazione del fermo amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di prevenire ulteriori rischi per la circolazione, di assistere le persone coinvolte e di ripristinare in breve tempo la sicurezza della viabilità lungo il tratto interessato.