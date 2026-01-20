Liberta - Site logo
Incidente stradale a Cernusca, tre persone ferite

Si tratta di uno scontro frontale tra due auto

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Incidente stradale a Cernusca, tre persone ferite
1 MIN DI LETTURA
Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 20 gennaio a Cernusca. Due auto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari della pubblica assistenza di Travo, l'auto infermieristica di Bobbio, i carabinieri e i vigili del fuoco.

