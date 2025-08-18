Incidente sulla rampa della tangenziale, rimorchio ribaltato

Incidente stradale, verso le 7 di lunedì 18 agosto, sulla rampa di accesso della tangenziale sud di Piacenza con strada Caorsana. Il rimorchio di un camion che trasportava scarti di legno si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autogru, oltre alla polizia locale per i rilievi e al personale Anas per la messa in sicurezza.

Il tratto di strada è stato chiuso per consentire il ripristino della viabilità e del guard-rail.