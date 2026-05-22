Incidente tra due camion sull'A1, code tra Piacenza e Fiorenzuola

Lunghe code verso Bologna nel tratto piacentino dell'A1, tra il bivio con la complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola, a causa di un incidente, avvenuto all'altezza del km 73,8, tra due mezzi pesanti uno dei quali ha parzialmente disperso il carico. L'incidente è avvenuto verso le 10.45 di questa mattina. Disagi al traffico fino verso mezzogiorno quando il tratto è stato liberato e la circolazione ripartita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale del tronco 2 di Milano di Autostrade per l'Italia. Con loro anche le squadre di Autostrade impegnate nelle operazioni di pulizia.