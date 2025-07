Inciviltà a Moretta: spazzatura lanciata dall'auto

Sacchi dei rifiuti lanciati fuori dai finestrini delle auto e poi lasciati a macerarsi al sole. È l’ennesima segnalazione di inciviltà, questa volta lungo la strada della Moretta, a Borgonovo. L’area attorno a due cassonetti posizionati lato strada è stata scambiata per una discarica a cielo aperto. "I cassonetti sono lato strada - dicono alcuni residenti - e forse per questo c’è chi preferisce buttare i sacchi fuori dal finestrino dell’auto, anziché fermarsi e scaricare". Il degrado è accentuato dal caldo. "Con queste temperature ci sono topi, bisce che circolano attorno ai cassonetti". Bisogna spostarli e mettere qualche fototrappola per multare gli incivili".