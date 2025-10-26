Incrocio tra via Cella e via Morigi, semaforo in tilt: «Serve prudenza»

Da diversi giorni il semaforo all’incrocio tra via Boscarelli, via Morigi e via Pietro Cella è fuori uso. Il guasto è stato provocato da un incidente avvenuto a inizio settimana, quando un’auto è finita contro una palina, danneggiando gravemente l’impianto semaforico. In attesa della riparazione, il Comune ha posizionato cartelli provvisori per regolare la circolazione e segnalare le precedenze, ma la situazione resta problematica.

Nel tardo pomeriggio di venerdì si è infatti verificato un nuovo sinistro: due vetture si sono scontrate all’incrocio, con ogni probabilità a causa di una mancata precedenza. L’impatto, avvenuto mentre il semaforo era in modalità lampeggiante, ha reso necessario l’intervento della Polizia locale, che ha chiuso temporaneamente via Cella per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti che hanno interessato tutta la zona fino a tarda sera.

Dal Comune arriva l’appello alla prudenza e alla collaborazione degli automobilisti. Gli uffici tecnici spiegano che sono in corso le operazioni di ripristino dell’impianto, ma si tratta di un intervento complesso che richiederà ancora alcuni giorni. «Stiamo lavorando per riattivare il semaforo nel più breve tempo possibile – fanno sapere da Palazzo Mercanti – ma invitiamo i cittadini alla massima attenzione e al rispetto delle precedenze per evitare ulteriori disagi e incidenti». Fino alla completa riattivazione, l’incrocio resterà regolato da segnaletica provvisoria, con l’auspicio che la circolazione possa tornare presto alla normalità.