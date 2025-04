Indagine sul clima, male Piacenza: in quattordici anni 2,8 gradi in più

Nebbia, giorni freddi, caldo estremo: non sono le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, ma gli indicatori che fanno di Piacenza una delle peggiori province per quanto riguarda i clima. L'indagine è stata pubblicata da il Sole 24 Ore sulla base di dati 3B Meteo, secondo la quale il piacentino si piazza in 103esima posizione su 107 e preceduta da altre tre province della pianura Padana: Reggio Emilia, Parma, Cremona.

La performance peggiore (103esima posizione in classifica) è quella relativa alle giornate fredde, con temperatura massima percepita inferiore a 3°C nella media del periodo 2014-2024; seguita dalle le giornate di nebbia (98esimi), da caldo estremo (77esima posizione) e ondate di calore (76esima posizione).

Il dato forse più preoccupante è l'aumento delle temperature dal 2010 al 2024: in 14 anni il termometro è mediamente salito di 2.8 °C: uno dei peggiori dati superato solamente dal +3 °C di Terni.