Indice criminalità, in calo del 5,5% nel 2024 a Piacenza

Poco meno di 3.500 crimini per 100mila abitanti nel Piacentino, per un totale di 9.916 nel 2024. E' l'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore, sui dati di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, che colloca Piacenza al 41esimo posto (su 106) della classifica dell'indice di criminalità delle province italiane, con un decremento del 5,47% rispetto all'anno precedente.

I crimini più diffusi nel Piacentino, che collocano città e provincia nelle zone alte delle classifiche sono i tentati omicidi, crimini per i quali quale Piacenza occupa la quarta posizione, dopo Crotone, Nuoro e l'Aquila.

Male anche per quanto riguarda lo sfruttamento della prostituzione (7ma posizione), le rapine in abitazione (decima posizione), le violenze sessuali (11esima posizione), i furti con destrezza (16esima posizione).

Posizioni basse in classifica, che significa pochi crimini per tipologia, per i furti d'auto (63esima), le rapine in banca (82esima), spaccio (84esima) e stupefacenti (92esima posizione), le truffe informatiche (88esima) e l'usura (86esima).

Dando una occhiata alle province limitrofe, Parma e Pavia sono messe peggio (rispettivamente 18esima e 21esima posizione) mentre Lodi e Cremona si collocano più in basso in classifica rispetto a Piacenza: 59esima e 75esima posizione.