Influenza, bambini colpiti. Il picco sarà a gennaio

Sono state tante le classi scolastiche decimate dall’influenza la scorsa settimana. Centinaia gli alunni rimasti a casa con febbre alta e tosse. L’inizio della stagione influenzale è arrivata e ha colpito soprattutto i bambini.

I report epidemiologici prevedono un aumento dei casi nelle prossime settimane, informa l’Ausl di Piacenza. «I bambini piccoli stanno attualmente trainando la circolazione dei virus e, durante le vacanze natalizie e le feste, c’è il rischio che possano trasmetterli ai nonni e alle persone più fragili», spiegano gli esperti dell’Ausl. La risposta all’aumento dei contagi è il vaccino. A Piacenza sono state raggiunte 62mila persone, con un incremento di circa il 5% rispetto allo scorso anno e sopra la media regionale. «Ci aspettiamo il picco a gennaio - evidenzia il direttore sanitario dell’Ausl Andrea Magnacavallo - e quindi c’è tempo per chi non si è ancora vaccinato. L’invito è soprattutto rivolto agli over 65 e ai fragili. Vaccinarsi è la scelta più sicura».

Alessandra Rampini, direttore di Igiene e Sanità pubblica, spiega che i dati raccolti dal sistema di sorveglianza regionale fanno emergere una circolazione del virus influenzale ancora bassa: 10 casi ogni mille assistiti. Considerando che la provincia di Piacenza conta 287mila abitanti, una stima approssimativa è che le persone ammalate siano poco meno di 3mila.

Una tendenza in linea con i casi nazionali, come rilevato dal sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ultima settimana. Sono 585mila gli italiani a letto con infezioni respiratorie, compresa l’influenza: si tratta di 10,4 casi ogni mille cittadini, con una crescita di circa l’11% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 8,96 casi ogni mille.