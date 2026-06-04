Infortuni e stress, a "Star bene" focus sui rischi professionali

Ogni giorno, milioni di lavoratori affrontano le sfide del proprio ambiente professionale. Dalla costruzione di edifici alla gestione di macchinari complessi, fino all'esposizione a sostanze pericolose o agli effetti negativi dello stress, le tipologie di pericoli variano in base al tipo di lavoro, ma non per questo sono meno gravi.

Negli ultimi anni il tema della salute nei luoghi di lavoro è diventato sempre più centrale. Non si parla soltanto di infortuni, ma anche di patologie muscolo-scheletriche, stress, burnout ed esposizioni prolungate a sostanze nocive. Se ne parla questa sera alle 21 a "Star bene", la trasmissione di salute di Telelibertà condotta dalla giornalista Marzia Foletti. Cercheremo di capire quali siano oggi i principali rischi professionali, e quanto è importante il ruolo dei fisioterapisti nel recupero fisico. In studio ne parleranno Enrica Oddi, Presidente Ordine Fisioterapisti di Piacenza, Carlo Civetta Consiglio direttivo Ordine Fisioterapisti Piacenza, Francesco Sabbadini, Direttore Medicina del Lavoro Asia Group e il professore Luigi Cavanna, Primario Area Medica Casa di Cura Piacenza.

Il fisioterapista riveste un ruolo sempre più importante nell’ambito della medicina del lavoro, contribuendo alla prevenzione, valutazione e gestione dei danni derivanti dall’attività lavorativa. Attraverso l’analisi delle posture, dei movimenti ripetitivi e dei carichi biomeccanici, può individuare precocemente situazioni a rischio per l’apparato muscolo-scheletrico. Nei lavoratori che hanno già subito un infortunio o sviluppato una patologia professionale, il fisioterapista interviene con programmi riabilitativi personalizzati finalizzati al recupero funzionale e al reinserimento lavorativo. La collaborazione con medici del lavoro, aziende e servizi di prevenzione permette inoltre di promuovere interventi ergonomici efficaci, riducendo il rischio di recidive. La puntata è realizzata in collaborazione con Asia Group e l'Ordine dei fisioterapisti di Piacenza.