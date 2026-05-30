Infortunio nei campi, due operai agricoli feriti alle gambe

Due operai agricoli sono rimasti feriti mentre lavoravano in un campo di pomodori in località Isolone, nel territorio di Castelvetro. Si tratta di due giovani - uno di 21 anni, l’altro di 26 - trasportati d’urgenza all’ospedale di Cremona. Secondo quanto appreso le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

L’infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio. Sembra che siano stati accidentalmente colpiti dai forconi di un trattore in movimento all’interno di un terreno agricolo dove era in corso la piantumazione delle piantine di pomodori. Entrambi avrebbero riportati traumi alle gambe.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa del 118: ambulanze della pubblica assistenza di Cortemaggiore, della Croce Bianca di Piacenza, un’auto infermieristica dal pronto soccorso di Fiorenzuola, la medicina del lavoro e i carabinieri.