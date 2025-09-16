“Insieme per la Nefro”, due giorni solidali in memoria di Giuseppe Betti

Il ricordo e l’affetto diventano sostegno concreto per i pazienti nefropatici e le loro famiglie. Questo grazie a “Insieme per la Nefro”, un progetto solidale nato in memoria di Giuseppe Betti, ex campione di boxe e paziente del reparto di Nefrologia, iniziativa che il 20 e 21 settembre si concretizzerà in un weekend riabilitativo e formativo a Salsomaggiore Terme. A trasformare la memoria in un’opportunità di sostegno è stata la famiglia Betti, in particolare la figlia Katiuscia, che, con il supporto di amici e personale sanitario, ha promosso un evento benefico per raccogliere i fondi necessari.

Il 20 e 21 settembre 12 pazienti in dialisi domiciliare e 9 caregiver saranno ospiti alle terme di Salsomaggiore, seguiti da un’équipe multidisciplinare composta da 2 medici, 6 infermieri, un fisioterapista, una dietista e una psicologa. Il programma prevede attività fisiche, laboratori pratici sull’uso dei dispositivi di protezione del catetere peritoneale in acqua, workshop psicologici sulla gestione dell’ansia, laboratori di cucina e momenti di confronto sui temi della prevenzione, della cura e della gestione del trapianto e della dialisi. Gli obiettivi del progetto sono molteplici: potenziare l’autonomia e le competenze dei pazienti, sostenere la resilienza loro e dei caregiver, promuovere corretti stili di vita e ridurre l’isolamento sociale.