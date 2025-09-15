Insieme per l'hospice: camminata benefica e risottata

Quest'anno la “risottata” diventa ancora più ricca. Tutto pronto per domenica 21 settembre, quando si terrà la settima edizione della camminata benefica a favore dell’Hospice “Casa di Iris” di Piacenza. La manifestazione prenderà il via dalle 7.30 fino alle 9 con partenza dalla sede dell’Hospice in via Bubba 100: sono previsti due percorsi ad anello, di 5 e 10 km, adatti a tutti coloro che desiderano partecipare correndo o camminando (per il percorso di 10 km è previsto un punto ristoro intermedio a Mucinasso, oltre al ristoro all’arrivo). Il contributo di partecipazione è di 3 euro per i soci Fiasp, 3.50 euro per i non tesserati e 10 euro per chi desidera la maglietta personalizzata, con l’intero ricavato devoluto alla Casa di Iris, un'iniziativa organizzata da ASD Placentia in collaborazione con G.S. Italpose di Gossolengo e con i Bipedi di Vigolzone, inserita nel calendario del Comitato Provinciale Marce FIASP e con tanto di servizio sanitario garantito da Pubblica Assistenza Croce Bianca e dalla Confraternita Misericordia Piacenza.

Dalle 12.30, sempre presso la sede di via Bubba, seguirà quindi la tradizionale Risottata 7.0 con menù tipico piacentino: salumi con gnocco fritto, bis di risotti, salamella alla griglia, crostata con marmellata, acqua e vino (offerta minima di 20 euro). Ma la solidarietà aumenterà grazie a un terzo evento a sostegno dell'Hospice, domenica pomeriggio dalle 14.30 sul Pubblico Passeggio, nell'ambito del Bèll e Bon Festival, ci sarà un torneo di briscola con tanto di premi. Per informazioni: [email protected] , Hospice Casa di Iris 0523/592382.