Insulti e grida davanti al municipio di Cadeo, intervengono i carabinieri

Passanti e residenti importunati, urla e insulti davanti al municipio. È stato necessario l'intervento die carabinieri a Roveleto di Cadeo intorno alle 10.00 di ieri, martedì 13 gennaio.

Una donna, già nota per comportamenti simili, è stata infatti accompagnata in ospedale per una valutazione psichiatrica dopo diversi episodi di disturbo avvenuto nel paese lungo la via Emilia.

La segnalazione è stata ricevuta da una impiegata del Comune di Cadeo, che ha riferito di una donna di origine straniera, che stava importunando i passanti e gridando davanti al palazzo comunale. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Cortemaggiore, ma la donna si era già allontanata.

Nel pomeriggio, intorno alle 13.00, la segnalazione è stata rinnovata da un residente, che ha riferito della presenza della donna nei pressi di un bar sempre di Roveleto di Cadeo, continuando con i suoi comportamenti molesti. I carabinieri di Fiorenzuola, si sono quindi recati sul posto, dove la donna, già in evidente stato di agitazione, è stata rintracciata. In quel momento, la 43enne visibilmente alterata, ha cercato di allontanarsi velocemente, tenendo in mano una bottiglia con una bevanda alcolica. Il personale sanitario del 118 è stato immediatamente allertato per intervenire, vista la condizione di agitazione della donna. Dopo essere stata assistita, è stato deciso di procedere con un accompagnamento sanitario obbligatorio presso l’Ospedale di Piacenza per una valutazione psichiatrica.

La donna è stata trasportata in ospedale dove, al momento, si trova sotto osservazione. L’intervento dei carabinieri e dei sanitari ha avuto come obiettivo primario la sicurezza della persona coinvolta e della comunità. Le autorità locali sono state informate dell’accaduto, e il Sindaco di Cadeo è stato tempestivamente aggiornato sulle operazioni effettuate.