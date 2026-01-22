Internati militari, online le storie di seimila piacentini

Le storie di quasi seimila internati militari piacentini sono a disposizione di click. E ieri sono state presentate nella sede della Provincia dall’Isrec-Istituto di storia contemporanea di Piacenza che ha curato il progetto del portale web https://www.internatimilitaripiacentini.it/

A presentarlo è stato l’archivista dell’Isrec Barbara Spazzapan insieme alla direttrice Carla Antonini: «Il portale racconta l’esperienza di 5846 Internati militari nati in provincia di Piacenza o qui residenti al momento del rimpatrio nel dopoguerra – spiega - il portale, attraverso l’analisi di fonti bibliografiche ed archivistiche, videointerviste di storici, testimonianze dirette ed indirette in esso presenti, restituisce la complessità di una deportazione che ha interessato anche il Piacentino, segnando la storia di gran parte delle famiglie del territorio».

L’evento, inserito nel progetto “conCittadini” dell’assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, ha visto intervenire anche il consigliere provinciale Gabriele Scagnelli, oltre ad alcune classi degli istituti scolastici Casali, Romagnosi e Marconi di Piacenza e dell'istituto San Colombano di Bobbio.

«Si tratta di un’iniziativa molto importante perché riguarda una parte della nostra storia rimasta ai margini che riguarda da vicino anche le nostre comunità e i nostri paesi – fa notare il consigliere – questo portale non è solo un archivio ma è uno strumento di memoria viva. Dentro quelle schede infatti ci sono nomi, luoghi e storie concrete».