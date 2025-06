Investita sulle strisce, 52enne ferita a Castel San Giovanni

Una donna è stata investita nel tardo pomeriggio di venerdì 20 giugno lungo corso Matteotti a Castel San Giovanni, all' angolo con via Mazzini. La donna, una cinquantaduenne, pare stesse attraversando le strisce pedonali quando è stata urtata da un'auto in transito lungo il corso. In seguito all' urto la donna ha riportato una frattura ad una caviglia. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute la polizia locale e un'ambulanza i cui sanitari hanno prestato le prime cure alla donna prima del trasporto in Pronto soccorso.