«Io, vittima di violenza e sola». Le 20 denunce contro ignoti

«Sono stremata. Io e i miei familiari abbiamo presentato 20 denunce contro ignoti ai carabinieri, le ultime due mie risalgono ad agosto scorso. Tutte per vandalismi». Uova scaraventate contro le porte di ingresso della sua abitazione e contro l’auto, gomme squarciate, scritte infamanti sui bidoni della spazzatura. Danni anche alle proprietà dei suoi familiari.

Ma , chi è l’autore? Non lo sa nessuno, perché le telecamere che Elena (il nome è di fantasia) ha installato fuori casa sono rivolte all’ingresso e non verso la strada.

«Signora, cerchi di pizzicare il responsabile che fa queste cose durante la notte, noi i nostri giri sulla strada di giorno li facciamo ma non possiamo esserci sempre», si è sentita e si sente tuttora consigliare dalle forze dell’ordine.

Elena è stata vittima di violenze in famiglia, l’allora marito ha guadagnato un codice rosso. Nel 2022 il primo ceffone che la scaraventa brutalmente a terra, seguito da un secondo episodio di violenza in cui la giovane madre sarebbe ancora la vittima.