Iren, le date del Punto Ambiente: a novembre in via Palmerio

A Piacenza, nella zona dell’anello del centro storico, sono in corso di distribuzione i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare in ogni casa, nelle attività produttive e artigianali, in negozi e uffici. Gli addetti incaricati di Iren spiegano nel dettaglio il nuovo metodo di raccolta, che misurerà esclusivamente la quota di indifferenziato. Prenderà il via, così, una fase di sperimentazione in cui non ci saranno modifiche per gli utenti sulla tariffazione del servizio, ma tutti potranno familiarizzare con il cambiamento: i rifiuti indifferenziati dovranno essere conferiti nel bidoncino grigio che sarà stato consegnato, da esporre solo quando è pieno.

Contestualmente, in conformità con la normativa europea che identifica il colore blu per la carta e giallo per la plastica, verranno adeguati, e quindi scambiati, i colori dei contenitori per la raccolta differenziata a domicilio: blu carta, giallo plastica. Nulla cambia, invece, per i colori delle altre tipologie di contenitori: grigio per l’indifferenziato; marrone per gli scarti alimentari e organici; verde per il vetro.

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione l’EcoSportello di via Pietro Cella 1/1-A da lunedì a venerdì 8.30 - 17.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune. Gli incaricati di Iren stanno passando presso ogni utenza per informare i cittadini e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta: sono identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607.

Per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori abbiano trovato gli Utenti a domicilio, è anche possibile rivolgersi al Punto Ambiente temporaneo che, da Novembre, avrà una nuova collocazione con il seguente calendario: Punto Ambiente temporaneo allestito in viale Palmerio angolo Piazzale Malta (di fronte al gattile), nelle giornate di lunedì 3 e 10 novembre dalle 14 alle 18; giovedì 6 e 13 novembre dalle 9 alle 13; sabato 8 e 15 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.