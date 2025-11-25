Isii Marconi, il super cantiere: 3,5 milioni per l'antisismica

E’ un cantiere da 3,5 milioni di euro quello appena inaugurato all’istituto Marconi di via IV Novembre a Piacenza. E’ partito da pochi giorni il colossale intervento di adeguamento sismico condotto dalla Provincia che dovrà terminare entro il termine di marzo. In via IV Novembre (angolo via Nasolini) i lavori sono diretti su più siti, ovvero alcuni singoli edifici dell’istituto Marconi (in cui studiano anche classi di altri indirizzi). I 3,5 milioni di euro sono interamente coperti da fondi Pnrr.

Attualmente è interessato dai lavori l’edificio E, composto da aula magna e biennio. Una volta terminati gli scavi per le fondazioni dei blocchi in calcestruzzo e si procederà con il montaggio della carpenteria metallica in sommità, che completerà l’opera. L’edificio M, interessato dai lavori nel corso degli ultimi due anni, è stato nel frattempo consegnato all’istituto Marconi.