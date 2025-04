Jazz Off Campus, la musica invade le piazze di Piacenza

Per il secondo anno consecutivo su iniziativa del Dipartimento di jazz del Conservatorio G.Nicolini di Piacenza, in collaborazione con il Piacenza Jazz Club, mercoledì 30 aprile, in occasione dell’International Jazz Day prenderà vita, per le piazze di Piacenza, la manifestazione "Jazz off-campus 2025".

Quattro gruppi jazz formati dagli studenti del Dipartimento di Jazz del Conservatorio «G.Nicolini» di Piacenza (35 musicisti), coordinati dal docente di chitarra jazz Lucio Ferrara, dalla docente di canto jazz Serena Ferrara e dal docente di Basso Jazz e coordinatore del dipartimento di jazz Massimiliano Rolff, si esibiranno in altrettante piazze nel cuore del centro storico di Piacenza a partire dalle 16.30. I repertori mostreranno quattro stili diversi di musica jazz, ed i concerti saranno fruibili gratuitamente dalla popolazione. Ecco il programma: ore 16.30 in Piazzetta San Francesco «Invenzione a due voci», ore 17.30 in Piazzetta Grida «Quartiere Latino», ore 18.30 in Piazza Duomo «Omaggio a Gershwin, Porter e Ellington» e alle ore 19.30 al Dubliners Irish Pub (Via S.Siro) «American Songbook».

«L’evento, inserito nel portale del Herbie Hancock Institute of Jazz, proietta la città di Piacenza nel contesto globale della scena jazz internazionale, offrendo, nel contesto delle molteplici attività organizzate dal Conservatorio, un’eccezionale opportunità didattica agli studenti dei corsi di jazz della nostra università, che contestualmente avvicinerà la cittadinanza a questa musica meravigliosa» dichiara il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi.

L'edizione precedente del Jazz off-campus 2025

«Il Piacenza Jazz Club è felicissimo di far coincidere per il secondo anno consecutivo la chiusura del Piacenza Jazz Fest con questa importante ricorrenza mondiale – commenta il direttore artistico del Piacenza Jazz Club Angelo Bardini -. Dopo settimane di musica intensa e partecipata, è motivo di orgoglio poter chiudere il festival in bellezza insieme agli studenti e con un evento gratuito pensato per tutta la città, che potrà così godere di ottima musica in un clima di condivisione e festa».

Roberto Solci, direttore del Conservatorio sottolinea come «Il Dipartimento di Jazz del Nicolini, con questa ulteriore e preziosa manifestazione, si conferma ancora una volta per offerta formativa, qualità della sede e produzione artistica uno dei dipartimenti di jazz più attivi e virtuosi d’Italia, grazie alla qualità espressa dagli insegnamenti e alla preziosa collaborazione avviata già da due anni con il Piacenza Jazz Club».

Al Conservatorio Nicolini è infatti possibile studiare e diplomarsi in chitarra jazz, canto jazz, basso elettrico, contrabbasso jazz, sassofono e clarinetto jazz, batteria jazz e pianoforte jazz, con alcun dei più noti e rinomati jazzisti italiani, oltre che con molti interpreti di caratura internazionale attraverso le numerose masterclass ed i programmi Erasmus, avviati proficuamente con i Dipartimenti di jazz di Groningen in Olanda, di Lisbona in Portogallo, di Barcellona in Spagna e di Aarhus in Danimarca.