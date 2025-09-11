L'85enne pensionato, senza la sua casa dopo 10 tentati sfratti

Dieci (tentati) sfratti esecutivi da parte dell’ufficiale giudiziario (l’ultimo ieri), ma l’85enne proprietario di casa, in guerra coi suoi inquilini morosi, dopo 15 mesi di tentativi e due anni trascorsi senza ricevere affitto o vedersi restituito l’appartamento, è rimasto ancora a bocca asciutta 48 ore fa. Prostrato dagli eventi, questo sì, e l’età avanzata non aiuta a dipanare il dispiacere. La speranza, adesso, è tutta concentrata sul prossimo sfratto, l’undicesimo, che dopo i 10 rinvii, sarà a ottobre ma che per chi si è trovato con la sensazione di combattere finora contro mulini a vento equivale al timore che anche la nuova “spedizione” dal tribunale a barriera Genova possa concludersi con l’ennesima sconfitta.

L’appartamento, di proprietà dell’85enne, continua a vederlo alla porta. Dentro, restano saldi gli occupanti, una madre con un ragazzo minorenne dopo che il padre avrebbe lasciato la sede. L’offerta, da parte dei servizi sociali di un alloggio alternativo non avrebbe sortito risultati. E alla domanda degli assistenti sociali di far trasferire il ragazzo in una comunità la risposta sarebbe stata sempre la stessa. «No».