Thursday, September 11

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Thursday, September 11

Seguici

L'85enne pensionato, senza la sua casa dopo 10 tentati sfratti

"Io disperato"

Simona Segalini
Simona Segalini
|31 minuti fa
IMG_0066ufficiali giudiziari (frighi)
IMG_0066ufficiali giudiziari (frighi)
1 MIN DI LETTURA
Dieci (tentati) sfratti esecutivi da parte dell’ufficiale giudiziario (l’ultimo ieri), ma l’85enne proprietario di casa, in guerra coi suoi inquilini morosi, dopo 15 mesi di tentativi e due anni trascorsi senza ricevere affitto o vedersi restituito l’appartamento, è rimasto ancora a bocca asciutta 48 ore fa. Prostrato dagli eventi, questo sì, e l’età avanzata non aiuta a dipanare il dispiacere. La speranza, adesso, è tutta concentrata sul prossimo sfratto, l’undicesimo, che dopo i 10 rinvii, sarà a ottobre ma che per chi si è trovato con la sensazione di combattere finora contro mulini a vento equivale al timore che anche la nuova “spedizione” dal tribunale a barriera Genova possa concludersi con l’ennesima sconfitta.
L’appartamento, di proprietà dell’85enne, continua a vederlo alla porta. Dentro, restano saldi gli occupanti, una madre con un ragazzo minorenne dopo che il padre avrebbe lasciato la sede. L’offerta, da parte dei servizi sociali di un alloggio alternativo non avrebbe sortito risultati. E alla domanda degli assistenti sociali di far trasferire il ragazzo in una comunità la risposta sarebbe stata sempre la stessa. «No».  
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana