La Caorsana riasfaltata e sopralzi nelle frazioni. Lavori per 500mila euro
A una ditta di Busseto l’appalto per la riqualificazione del tratto di Le Mose più due nuovi dossi-rialzi a Borghetto e uno a Mucinasso
Gustavo Roccella
|4 ore fa
E’ un’impresa di Busseto (Parma), la Bulgarani Costruzioni srl, a essersi aggiudicata il bando di gara del Comune per un pacchetto di opere stradali in aree periferiche, a partire dal rifacimento (manutenzione straordinaria) di un tratto di via Caorsana a Le Mose, tra la rotonda all’intersezione con via Tirotti (Piacenza Expo) e via Coppalati (Dogana) e quella all’altezza del Palabanca e del deposito Ikea (via Callegari).
Ci sono poi un rialzo rallentatore della velocità da installare a Mucinasso in strada alla Motta Vecchia (all’altezza del civico 95), e altri due sopralzi a Borghetto in altrettanti punti di via Ferdinando di Borbone (uno al 125, l’altro nel tratto tra il 73 e il 75).
L’appalto vale quasi 700mila euro, per la precisione 670mila (Iva inclusa). La ditta di Busseto ha vinto la concorrenza, nell’ultima fase di gara, di altri nove concorrenti, offrendo il maggior ribasso non anomalo pari al 20,66% (quello del minor prezzo rispetto alla base d’asta il criterio di aggiudicazione, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indicata dalle normative), per l’importo contrattuale di 503.358 euro.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Controlli in una macelleria etnica: pesce e carne sequestrati, attività sospesa
2.
Buca "killer" sullo svincolo autostradale, pneumatici squarciati per oltre 20 mezzi
3.
Nuova Statale 45, lavori assegnati a un consorzio di Perugia
4.
Ferriere, oltre 300 escursionisti illuminano il Crociglia contro il parco eolico