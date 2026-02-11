La Caorsana riasfaltata e sopralzi nelle frazioni. Lavori per 500mila euro

E’ un’impresa di Busseto (Parma), la Bulgarani Costruzioni srl, a essersi aggiudicata il bando di gara del Comune per un pacchetto di opere stradali in aree periferiche, a partire dal rifacimento (manutenzione straordinaria) di un tratto di via Caorsana a Le Mose, tra la rotonda all’intersezione con via Tirotti (Piacenza Expo) e via Coppalati (Dogana) e quella all’altezza del Palabanca e del deposito Ikea (via Callegari).

Ci sono poi un rialzo rallentatore della velocità da installare a Mucinasso in strada alla Motta Vecchia (all’altezza del civico 95), e altri due sopralzi a Borghetto in altrettanti punti di via Ferdinando di Borbone (uno al 125, l’altro nel tratto tra il 73 e il 75).

L’appalto vale quasi 700mila euro, per la precisione 670mila (Iva inclusa). La ditta di Busseto ha vinto la concorrenza, nell’ultima fase di gara, di altri nove concorrenti, offrendo il maggior ribasso non anomalo pari al 20,66% (quello del minor prezzo rispetto alla base d’asta il criterio di aggiudicazione, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indicata dalle normative), per l’importo contrattuale di 503.358 euro.