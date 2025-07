La chirurgia epatica di Piacenza conquista Seoul

La chirurgia epatica piacentina vola in Corea del Sud e conquista il palcoscenico internazionale. Al congresso mondiale della International Laparoscopic Liver Society (ILLS 2025), tenutosi a Seoul, Filippo Banchini, direttore della Chirurgia generale, ha rappresentato con orgoglio l’Ausl di Piacenza, affiancato dal collega Mario Giuffrida.

I due chirurghi hanno presentato i risultati di uno studio comparativo che ha suscitato notevole interesse: una ricerca sugli interventi laparoscopici mininvasivi per l’asportazione di tumori localizzati nei segmenti superiori del fegato, considerati tra i più complessi da trattare per posizione e accessibilità. Interventi che richiedono grande competenza tecnica ed esperienza, e che fino a pochi anni fa venivano eseguiti quasi esclusivamente con tecniche tradizionali.

Piacenza ha dimostrato di poter offrire lo stesso livello di sicurezza, efficacia e cura dei più noti ospedali di riferimento. Un risultato che conferma la solidità dell’impostazione clinica e la qualità del lavoro svolto.

«Essere stati selezionati per presentare il nostro lavoro in un contesto così prestigioso è un riconoscimento importante per il percorso scientifico che stiamo portando avanti», ha spiegato Banchini. «È stata un’occasione preziosa per confrontarci con colleghi da tutto il mondo, approfondire nuove prospettive e consolidare il nostro impegno nel garantire ai pazienti cure sempre più sicure e avanzate».

Uno degli elementi distintivi dell’approccio adottato a Piacenza è l’impiego sistematico della ricostruzione tridimensionale del fegato, una tecnologia avanzata che consente di pianificare ogni intervento con estrema precisione. Utilizzata in fase preoperatoria, questa metodica permette di affrontare anche i casi più complessi in modo conservativo e sicuro, riducendo i rischi, contenendo le perdite di sangue e abbreviando sensibilmente i tempi di degenza.

Il team della Chirurgia generale dell’Ausl di Piacenza, impegnato da anni in percorsi di aggiornamento e innovazione, ha all’attivo anche altre pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, a conferma di un’attività clinica costante, rigorosa e di qualità.