La città si prepara a celebrare Sant'Antonino

Piacenza si prepara a celebrare Sant’Antonino. Lo fa con un ricco calendario di iniziative che rientrano sotto l’etichetta di “Manifestazioni antoniniane” e che sono state presentate dall’assessore alla cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza, dall’amministratore della basilica di Sant’Antonino don Davide Maloberti e dall’artista Marilena Massarini. Presenti anche i rappresentanti delle realtà coinvolte.

Tutto il programma

Si parte sabato 27 giugno con l’inaugurazione alle 11 in Sant’Antonino della mostra “Acqua a km zero” realizzata da Africa Mission Cooperation and Development Ets: il Movimento fondato da don Vittorione fra l’altro riceverà l’Antonino d’Oro 2026 nella giornata del 4 luglio alle 11 nel corso della messa celebrata dal vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto.

Tornando al calendario delle iniziative, altri appuntamenti sono in programma il 29 giugno con il concerto “Angeliche risonanze” sempre in Sant’Antonino e il 2 luglio nel cortile di palazzo Farnese con il concerto dell’orchestra MusicAlia.

Il 3 luglio nella Sala dei Teatini ecco l’incontro “L'amore vince la paura. Storie di martiri dagli inizi del cristianesimo ai testimoni piacentini suor Leonella Sgorbati e don Giuseppe Beotti” con don Angelo Romano del Dicastero delle cause dei santi, suor Lucia Bortolomasi (Missionarie della Consolata) e Patrizia Calza,

sindaca di Gragnano.

Il clou delle celebrazioni però è il 4 luglio con la fiera dalle 7 alle 24 sul Facsal inaugurata alle 10 da istituzioni e banda Ponchielli, ma anche altri appuntamenti: l’oratorio di Santa Maria in Cortina sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22 per le visite a cura del Touring Club Italiano, mentre nel Chiostro

di Sant' Antonino alle 16, 17 e 21 ci sono le visite alla mostra “Gregorio X: La vita e i documenti inediti nella basilica di Sant'Antonino” a cura di Giacomo Nicelli, Anna Riva e Patrizia Vezzosi.

Infine in Piazza Cavalli alle 21 torna “Piacenza nel cuore”, la rassegna della canzone dialettale piacentina con Marilena Massarini.

Per quanto riguarda infine le celebrazioni del santo, il 30 giugno alle 19 c’è la celebrazione dei vespri seguita dall’aperitivo; l’1 e il 2 luglio alle 19 ci sono le adorazioni eucaristiche, mentre il 4 si parte alle 7 con le Lodi mattutine e la benedizione della lavanda della solidarietà. Alle 8 c’è la messa presieduta da don Antonino Scaglia, alle 9 quella presieduta da don Pietro Dotti e alle 11 quella presieduta da monsignor Cevolotto con l’offerta del cero in onore del Patrono e la consegna dell'onorificenza dell'Antonino d'Oro 2026.

Alle 18 infine la messa presieduta da don Andrea Campisi in memoria del beato don Giuseppe Beotti, di don Giuseppe Borea e di tutti i martiri della Fede e della Resistenza.