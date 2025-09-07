Sunday, September 7

Liberta
Piacenza

Sunday, September 7

La domenica a Rivergaro in costume sul fiume

L'estate che non molla: in tanti sulle rive del Trebbia per gli ultimi bagni della stagione

Paola Brianti
|1 ora fa
Bagnanti nel Trebbia a Rivergaro domenica 7 settembre (foto Pietro Zangrandi)
1 MIN DI LETTURA
Per gli esperti e fors'anche per la logica delle stagioni, dovrebbe essere concluso l'ultimo weekend con temperature estive, e domenica 7 settembre sul greto del Trebbia in molti hanno pensato di approfittarne con un bagno. Il vestito della domenica? Costume, da sfoggiare in acqua o sulle rive del fiume.
Ultimi bagni nel Trebbia sotto gli sguardi dei passanti sul lungo fiume rivergarese: perplessità o invidia? (foto Pietro Zangrandi)
