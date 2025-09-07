La domenica a Rivergaro in costume sul fiume

Per gli esperti e fors'anche per la logica delle stagioni, dovrebbe essere concluso l'ultimo weekend con temperature estive, e domenica 7 settembre sul greto del Trebbia in molti hanno pensato di approfittarne con un bagno. Il vestito della domenica? Costume, da sfoggiare in acqua o sulle rive del fiume.

Ultimi bagni nel Trebbia sotto gli sguardi dei passanti sul lungo fiume rivergarese: perplessità o invidia? (foto Pietro Zangrandi)